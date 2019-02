Was tun, um die Welt zu retten?

Liberale und soziale Staaten stecken in der Krise, gesellschaftliche Utopien haben sich überlebt, und während die Hoffnung auf eine gerechtere Welt schwindet, wiederholen sich in Ländern des globalen Südens die frühen Phasen des westlichen Kapitalismus mit all seiner sozialen Härte. Können wir dennoch auf eine bessere Gesellschaft hoffen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)