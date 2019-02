Wie man den Klimawandel mit Fischen misst

Der Schadstoffgehalt in Seesaiblingen fungiert wie ein Thermometer, an dem man die Umwelttemperatur ablesen kann“, sagt Günter Köck. „Je wärmer die Sommer durch den globalen Klimawandel sind, umso höher ist die Schwermetallbelastung der Fische.“ Köck ist Biologe und Umweltforscher am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Zudem arbeitet er als Projektkoordinator für internationale Forschungsprogramme der ÖAW, sitzt in etlichen wissenschaftlichen Gremien und vertritt Österreich u.a. im „Man and the Biosphere“-Programm der Unesco.

