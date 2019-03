Verpackt, verbraucht – wiederverwertet?

Anderthalb Millionen Tonnen Verpackungen landen in Österreich jedes Jahr im Abfall – wer seinen alltäglichen Einkauf nicht ausschließlich in einem der wenigen und entsprechend teuren verpackungsfreien Läden erledigt oder ein autarkes Einsiedlerleben führt, trägt unweigerlich zu dem Müllberg bei. Nach Papier und Holz besteht dieser vor allem aus Kunststoffen, laut der letzten Erhebung des Österreichischen Instituts für Verpackungswesen von 2016 liegt ihr Anteil bei 369.000 Tonnen. Etwa 33 Prozent davon werden wiederverwertet, der Rest landet in Verbrennungsanlagen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)