Schwefel gegen den Klimawandel? Ja, aber nur mit halber Dosis

Es klingt so wunderbar einfach: Wir stoppen die Erderwärmung, indem wir Schwefel mit Heißluftballonen in die Stratosphäre aufsteigen lassen und dort verbrennen. Den Rest erledigen die Chemie und der Wind: Das Schwefeldioxid verteilt sich in wenigen Tagen gleichmäßig um den Planeten. Aus ihm werden Sulfate, an die sich Wasser lagert, und so kommen wir zu Aerosolen . Die Schwebeteilchen reflektieren Sonnenstrahlen ins All und kühlen so die Erdoberfläche. Die Übung kostet jährlich nur 25 bis 50 Mrd. Dollar – ein kleiner Bruchteil des immensen Aufwands, mit dem wir den CO 2 -Ausstoß durch Verzicht, Energiewende und staatliche Regulierung senken sollen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)