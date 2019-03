Dann weiß ich, ich bin bereit

Es ist wohl auch ein Ritual, dass Interviews ausgerechnet in geschäftigen Wiener Kaffeehäusern stattfinden, in denen es so laut ist, dass man fast nicht hört, wie der Schriftsteller davon spricht, dass er völlige Ruhe braucht. „Ich kann nur schreiben, wenn es still ist“, sagt Thomas Raab, Autor der erfolgreichen „Metzger“-Krimiserie und einer neuen Krimireihe rund um die verwitwete Frau Huber („Walter muss weg“). „Das heißt für mich, Ritual und Zwang, dass ich nie ausrücke ohne Ohropax und Kopfhörer mit Lärmunterdrückung.“ Jede Form von „menschlichen Geräuschen“ lenke ihn vom Schreiben ab: „Ich bin zu wach und neugierig, was rund um mich passiert.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)