Die Rituale werden wir nicht los

Die Sonne geht nicht von allein auf. Damit die Welt fortbesteht, opferten die Azteken ihrem Sonnengott täglich Menschen. Bemalt mit roten und weißen Streifen, mussten die Todgeweihten auf die große Pyramide steigen, wo ihnen die Priester die Brust aufschnitten und das Herz herausrissen. Ihre Körper wurden die Treppe hinabgestoßen und von den Festgästen rituell verspeist – eine heilige Handlung, den besten Kriegern und vornehmsten Familien vorbehalten. Die hoch formalisierten Opferrituale der Azteken erscheinen uns Heutigen als ein barbarischer Tiefpunkt in der menschlichen Geschichte. Aber Rituale sind immer noch da. Sie verleihen unserem Lebenslauf Rhythmus und Form: Taufe, Firmung, Sponsion, Heirat, Begräbnis. Wir feiern Feste mit strengem Skript wie Weihnachten und Silvester. Die Jugend versammelt sich zu Rockkonzerten, Gläubige zur Sonntagsmesse, Staatsbürger an der Wahlurne, Patrioten bei Paraden. Und die Menschen, die jeden Abend in die Badewanne steigen, wohlig benommen vom Duft der Räucherstäbchen und den Klängen der fix programmierten iPod-Playlist, erzählen stolz: „Das ist mein kleines Ritual.“



Wie ist es zu fassen, dieses oft unheimliche, aber auch unausrottbare Phänomen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)