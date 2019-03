Max Reinhardts weit gereister „Jedermann“

Das Buch scheint ausgiebig benutzt worden zu sein. Für einen Bibliothekar wirkt es auf den ersten Blick wie der reine Horror, denn die Seiten sind in und neben dem Text mit Notizen in mehreren Farben bekritzelt. Das erste Blatt ist links sogar mit einer Skizze versehen – die grobe Vorstellung von einem Bühnenbild. Rechts gibt es einen Stempel: „Deutsches Theater zu Berlin“. Doch dort wurde das Stück nicht uraufgeführt, sondern in einem Zirkus. Das Regiebuch gehörte Max Reinhardt. Es reiste mit ihm um die halbe Welt – von Berlin nach Salzburg und schließlich sogar nach New York.



Heute liegt dieses einmalige Dokument des „Jedermann“ im Salzburger Festspielarchiv – ein glücklicher Zufall für Salzburg, denn vieles vom Nachlass des großen österreichischen Theatermachers und Regisseurs befindet sich in den USA, in „The Max Reinhardt Archives & Library“ der State University of New York in Binghamton.



Salzburg aber hat den Klassiker, der untrennbar mit den Festspielen verbunden ist, mit den Mitbegründern Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal, Autor des „Jedermann“. Dieses Buch vermittelt Aura. Immerhin wurden die ersten Festspiele am 22. August 1920 mit dem „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ am Domplatz eröffnet. Mittels dieses abgegriffenen kleinen Lederbandes kann man dem Regisseur mit etwas Fantasie bei der Planung über die Schulter schauen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)