Hinter den Kulissen der Salzburger Festspiele

Bevor die Sänger ihren Auftritt in der Felsenreitschule haben, können sie hier unterhalb des Bühnenbereichs warten, sich vorbereiten oder entspannen. – (c) Die Presse (Clemens Fabry) Die hauseigene Tapeziererei kümmert sich unter anderem auch um die Bühnenvorhänge. Zuletzt wurde etwa ein Rundhorizont restauriert, der insgesamt 125 mal 11 Meter groß und fast 700 Kilogramm schwer ist. – (c) Die Presse (Clemens Fabry) Dinge, die man als Besucher nicht sieht: Am Schnürboden des Großen Festspielhauses werden zum Transport von Material auch ausrangierte Einkaufswagen verwendet. – (c) Die Presse (Clemens Fabry) Seit 17 Jahren kümmert sich Regina Gantschnigg bei den Festspielen um den Einkauf von Stoffen und Zubehör, vom Leder für Schuhe bis zum Maßband. Im Sommer werken allein in der Kostümabteilung an die 300 Menschen. – (c) Die Presse (Clemens Fabry) Die Schuhe der Schauspieler werden in einer speziellen Werkstatt maßgefertigt – inklusive eigener Schuhleisten. – (c) Die Presse (Clemens Fabry) Im Malsaal werden Bühnenteile für sämtliche Aufführungen hergestellt – von Gemälden und Bildern bis zum Bambuswald für Verdis „Simon Boccanegra“. – (c) Die Presse (Clemens Fabry) Grundlage für Bühnenkostüme sind Figurinen. Anhand dieser Entwürfe wird in der Schneiderei gearbeitet. Im Gegensatz zu Designermode gilt: Es muss vor allem aus der Ferne gut aussehen. – (c) Die Presse (Clemens Fabry) In der Modisterei kümmert sich Susan Pieper mit ihrem Team um alles, was mit Kopfbedeckung zu tun hat – etwa Kappen mit Hörnern für die Tänzer in Offenbachs „Orphée aux enfers“. – (c) Die Presse (Clemens Fabry)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)