Der neue (alte) Wert des Brots

Es duftet nach Brot, sobald man vom Residenzplatz in den kleinen Innenhof getreten ist, hinter dem die Standseilbahn den Festungsberg hinaufklettert, über das hölzerne Mühlrad rauscht das Wasser. Ein paar Stufen geht es hinunter und schon steht man in der Backstube der Stiftsbäckerei St. Peter, einem kleinen Raum mit steinernem Gewölbe, das ein Mann gerade mit drei in Papier eingeschlagenen Brotlaiben verlässt, gefolgt von zwei Touristinnen, die Vintschgerl und Brioche gekauft haben. Im Regal hinter der Kassa liegen noch fünf kreisrunde Zwei-Kilo-Laibe. „Das ist unser Protagonist“, sagt Franz Grabmer, der die Bäckerei seit 13 Jahren führt. Auch wenn er ein paar neue Produkte eingeführt hat, ist das Schwarzbrot – jedenfalls für die Einheimischen – der Star.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)