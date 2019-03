Wenn die Dürre an die Donau zieht

Österreich gilt gemeinhin als wasserreiches Land. Doch die global immer häufiger auftretenden Wetterextreme machen auch vor der Alpenrepublik nicht halt: „Von Anfang März bis kurz vor Weihnachten gab es kaum Regen“, erinnert sich Josef Eichinger an das vergangene Jahr. Der Landwirt aus Oberösterreich hält rund 60 Milchkühe, jede von ihnen braucht etwa 80 Liter Wasser am Tag, bei großer Hitze können es auch 100 sein. „Um den Bedarf zu decken, mussten wir tausend Kubikmeter von der Ortswasserleitung zukaufen.“ So wie Eichinger ging es vielen in der österreichischen Landwirtschaft – 2018 war eines der wärmsten und trockensten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laut der Österreichischen Hagelversicherung beliefen sich die Dürreschäden auf rund 210 Millionen Euro, ein neuer Rekord. Dabei war das vergangene Jahr kein Ausreißer, allein in den vergangenen sechs Jahren kam es in Österreich viermal zu massiven Dürreschäden, sagt Wolfgang Wagner, Geodät der TU Wien.

