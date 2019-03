Spekulationen um Jesu Festnahme in Gethsemane

Keine Kritik an der Bibel, aber starke Zweifel an der exakten Übersetzung der ursprünglichen griechischen Handschriften ins Lateinische und darauf folgend in die gegenwärtigen Sprachen. Der Theologe Hans Förster ortet in der seit dem frühen Mittelalter bestehenden religiösen Judenfeindschaft des Christentums (Antijudaismus) den Ausgangspunkt für die vom griechischen Text abweichenden Verschärfungen, in denen den Pharisäern bei der Festnahme Jesu explizit der Mordvorsatz zugeschrieben wird. „Es wird Zeit für einen Neustart“, sagt Förster.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2019)