Der Ausweg aus dem Brexit-Chaos

Die politische Umsetzung des Brexit hat etwas zutiefst Rätselhaftes an sich. Die Entwicklung des Entscheidungsprozesses (wenn man davon überhaupt sprechen kann) verläuft so unzusammenhängend, die Unbekannten sind so zahlreich und die Brüche so vielfältig, dass die Ereignisse sich der Erzählung widersetzen. Sie lassen sich nicht in etwas aufreihen, was sich wie eine Geschichte anfühlt, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat.



Nehmen wir, beispielsweise, den 14. März. Am vorangegangenen Tag hatte das Unterhaus sowohl gegen den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May als auch gegen einen Austritt aus der Europäischen Union ohne Abkommen gestimmt. Das ließ der Regierung keine andere Möglichkeit, als am nächsten Tag eine Verschiebung von Artikel 50 zu beantragen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)