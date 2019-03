Michael Heltau: „Gehen Sie doch vorbei!“

Michael Heltau: Du schaust sehr gut aus, Markus.



Markus Hinterhäuser: Das finde ich nicht, diese Zeiten sind längst vorbei.



Heltau: Doch, du schaust gut aus! Aber du hast recht. Nichts ist für die Ewigkeit. Mir gefällt an dir, dass du dir dessen bewusst bist. Als du seinerzeit Intendant der Wiener Festwochen wurdest, sagte ich dir, dass dieser Job für dich ein „Zweitberuf“ sei. Man wollte dich, weil du gute Karten aus deinem Erstberuf hattest. Dass du Pianist bist, macht einen großen Unterschied. Was ich damit meine: Wenn du einmal nicht mehr Künstlerischer Leiter der Salzburger Festspiele bist, dann ist das kein Abstieg.



Hinterhäuser: Überhaupt nicht. Ich würde das auch nie als Abstieg empfinden. Was ich in Salzburg mache, das ist mir einfach passiert.



Das klingt ein wenig kokett.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)