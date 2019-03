Mozart stirbt um ein Uhr nachts. Zeit, zu zahlen.

Der Tod kommt, wann er will. Aber er hat, wir wissen es, eine Schwäche für den falschen Zeitpunkt, weshalb es uns auch so schwer fällt, ihn einen Freund zu nennen; ganz im Gegenteil bestätigt er überall dort, wo er seine Macht ausübt, die Vermutung, es handle sich bei ihm um einen brutalen und tödlich humorlosen Burschen. Und keine Menschenseele traut ihm zu, er handle aus Menschenliebe. Er holt sich den Mann im Bett der Geliebten, den Zecher beim Heben des Kruges, den Witzbold, der gerade noch behauptet hat, dass es im übrigen immer die anderen seien, die es erwischt.



Den Augenblick, ihn ernst zu nehmen, haben wir ein Leben lang verpasst – und die warnende priesterliche Belehrung, er sei mitten unter uns, hat sich im Leerlauf unserer Gebete verflüchtigt. Hände sind zum Leben da, zum Fassen und Festhalten (von Messer und Gabel und Frauen).



Die Sache ist nicht aus der Welt zu schaffen. Und genau davon erzählen Geschichten. Und, reiner noch und angemessen überwältigend, die Musik. Sie erzählt uns, was nur Tote wissen. (...) Es müssten, wir ahnen es, die Toten mehr wissen. Wer sonst als sie könnte es sein, der es vielleicht vermag, sein Betriebsgeheimnis zu entschlüsseln?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)