„Die Schminke auf Europas Fratze“

Zählen Sie auch zu den Menschen, die zu lesen aufhören, wenn Kultur, Stadt und Europa in einer Zeile Platz finden? Zu viel Verbindliches trifft zusammen, in ihrer 30-jährigen Geschichte hat sich eine Art europäischer Folklore-Flor um die jährlich ausgerufenen Europäischen Kulturhauptstädte gelegt. Man kann es nicht mehr hören – die salbungsvollen Reden von EU-Politikern über das Gemeinsame, die Diversität, den „interkulturellen Dialog“ etc., zuletzt etwa im Vorwort des Fidesz-Politikers Tibor Navracsics, derzeitiger EU-Kulturkommissar, für die EU-Kulturhauptstadt-Jubelschrift von 2015.



Was sind das mehr als Floskeln? Und doch ist die Initiative die erfolgreichste der EU im Kulturbereich. Oder fällt Ihnen eine andere ein? Über 60 Städte, jeweils zwei pro Jahr, kamen dadurch wenigstens temporär ins touristische Rampenlicht. Geld gibt es immer dasselbe, 1,5 Mio. € von der EU. Den Rest der sehr unterschiedlichen Budgets in ein- bis höheren zweistelligen Millionenbereichen tragen Städte, Länder, Sponsoren. Was bleibt? Neben einer ebenfalls zumindest kurzfristigen Aktivierung der lokalen Kunstszenen tragen die Städte im besten Fall eine verbesserte Infrastruktur davon.



Kennen Sie die Antworten? Doch machen wir erst ein kurzes Quiz, bevor wir die Meinung des Menschen hören, der das System Kulturhauptstadt bisher am charismatischsten ausschöpfen konnte, des Graz-03-Machers Wolfgang Lorenz, der gerade seinen 75er beging.

