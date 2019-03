Regisseur Peter Sellars: „Alles schien Zauberei zu sein“

Als Johann Wolfgang von Goethe vier Jahre alt war, schenkte ihm seine Großmutter ein Puppentheater. Das scheint prägend für ihn als Dramatiker gewesen zu sein. Wann hat Sie das Theater erfasst? Was war Ihr Schlüsselerlebnis?



Peter Sellars: Als ich zehn Jahre alt war, ging ich bei der Leiterin eines Marionettentheater in die Lehre. Die Ausbildung dauerte vier Jahre. Das Theater befand sich im Osten von Pittsburgh, einer Großstadt mit Stahl- und Kohleindustrie. Unser Haus war voller Masken und Puppen aus aller Welt – mein erster Eindruck vom Schauspiel. Alles schien Zauberei zu sein, diese Figuren konnten offenbar ziemlich alles, sogar fliegen. Schön war es auch, dass ich lernte, Marionetten anzufertigen, den Hintergrund zu malen, Texte zu verfassen und Soundtracks zu komponieren. Es war ein totales Eintauchen in die Welt des Theaters, wir machten die ersten Videos, auch Schattenrisse. Musikalisch verband mich diese Ausbildung mit Cage, Berio und Stockhausen. Und all das erfuhr ich in der am stärksten verschmutzten Stadt Amerikas!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)