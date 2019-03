Gebrauchsanleitung für Chefinnen

Allein unter lauter maus- bis feldgrau gestreiften Krawattenträgern. Weibliche Führungskräfte leben tagtäglich im Bewusstsein, einer Minderheit anzugehören. Wie fühlt sich eine Minderheit? Die ja absurderweise gar keine ist: Frauen sind die Bevölkerungsmehrheit in jedem einzelnen Land der Welt, sie erziehen 100 Prozent der Kinder (Mädchen und Buben), haben zunehmend ökonomische Macht (immerhin kontrollieren sie als „Finanzminister“ der Haushalte 75 Prozent der Ausgaben) und haben als echte oder potenzielle Wählermehrheit erhebliche politische Macht.



Was Frauen weltweit paradoxerweise verbindet, ist die Erfahrung des Nicht-ernst genommen-Werdens. Wie gibt's das? Eine Mehrheit der Bevölkerung wird viel zu oft unterbuttert oder abgewertet? Und traut sich selbst zu wenig zu? Die Lage wird allerdings von Tag zu Tag besser. In Österreich sind mittlerweile „selbstständige“ Frauen, gerade auch im unternehmerischen Sinn, längst keine Exotinnen mehr. In Kärnten wird heute jedes zweite Unternehmen von einer Frau gegründet. Ein Drittel aller Selbstständigen in Österreich sind Frauen, Tendenz steigend.



Chefin ist man nicht einfach, Chefin wird man. Meist ist es ein langer Weg, selbst als Erbtochter, siehe Maria Theresia. Sie hat sich übrigens als junge Frau sehr beklagt, dass sie als Mädchen nicht dasselbe Rüstzeug, sprich dieselbe Ausbildung, erhalten hatte wie vergleichbare junge Männer ihrer Zeit. Die Formel gilt übrigens auch für Männer: Kein Mann wird als Minister, CEO oder Regierungschef geboren. Nur gehen Männer erfahrungsgemäß mit diesem Thema sehr viel diskreter um als Frauen.



Wenn das Chef-Sein also erlernt werden kann, gibt es vielleicht typische „Frauenkrankheiten“ auf dem Weg zur erfolgreichen Führungskraft? Braucht die Topfrau eine andere Art der Ermutigung als der Topmann? Probieren wir also einige speziell für Spitzenfrauen geschneiderte Mutmacher-Gedankenanstöße aus:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)