Beim Symposium „Österreich 22“ im vergangenen Herbst in Graz hat mich Helga Kromp-Kolb, Leiterin des Zentrums für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit, darauf aufmerksam gemacht, dass man jedes Mal, wenn man das Wort googeln in den Mund nimmt, Werbung für einen weltweit tätigen Konzern macht. Das hat mir eingeleuchtet. Distanz zu dem, was man schreibt, ist immer gut.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)