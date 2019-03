Wolfgang Schüssels Plädoyer für Europa: "Zeit zum Aufstehen!"

Es reicht langsam – die ständige Klage, was Europa versäumt, verspielt, übersieht. Ob der Euro Bestand hat, die Bürger ausreichend informiert werden, über das angebliche Demokratiedefizit der Union, die Arroganz der Brüsseler Elite, die wachsende Ungleichheit, das Versagen in der Klima- und Umweltpolitik und, und, und . . . Ich kann diese Untergangsgesänge nicht mehr hören. Einfach Fake News!

Großes Welt-Theater zum Geburtstag

Soll sich die EU immer wieder aufs Neue rechtfertigen müssen? Dass in drei Jahrhunderten vor der Gründung gezählte 123 Kriege zwischen den heutigen Mitgliedern mit Abermillionen Toten stattgefunden haben, wir hingegen seither über 70 Jahre Frieden und Freiheit genießen dürfen? Dass einstige Militärdiktaturen – Spanien, Portugal, Griechenland – recht sanft integriert werden konnten?Dass wir fast ein Dutzend ehemaliger kommunistischer Satelliten mit offenen Armen aufnahmen? Dass dabei seit der Wende in einer gewaltigen solidarischen Anstrengung 400 Mrd €, ein Mehrfaches des seinerzeitigen Marshallplans der USA, in die neuen Mitgliedsländer zum Aufbau ihrer Wirtschaft und Institutionen floss?

