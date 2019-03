Alastair Campbell: „Aber wir haben nicht gelogen“

Neben Tony Blair, Gordon Brown und Peter Mandelson, die in den 1990er-Jahren die britische Labour Party zunächst vom Sterbebett holten und dann als New Labour für 13 Jahre in die Regierung führten, war er das Gesicht der Partei in der täglichen Auseinandersetzung mit den Medien: Alastair Campbell war für die Presse- und Kommunikationsarbeit zuständig und machte daraus eine strategische Schlüsselstelle. Der ehemalige Parlamentskorrespondent des „Daily Mirror“ wurde an der Seite von Premier Blair zum weltweiten Muster des (all-)mächtigen Spindoktors. Das gefürchtet robuste Auftreten des heute 61-jährigen Manns aus dem rauen Yorkshire wurde sogar in der populären TV-Serie „The Thick of It“ porträtiert.



Heute schreibt Campbell Kommentare und Bücher, hält Vorträge und engagiert sich für ein neues EU-Referendum. „Die Presse am Sonntag“ traf den gut gelaunten „Sultan of Spin“ in einem französischen Café in Nordlondon. Besser könnte die Klischeevorstellung eines Brexit-Anhängers über einen New-Labour-Führer nicht erfüllt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)