Kehlmann über „Die Welt von Gestern“ in New York

Jeder kennt es, das Phänomen der gehäuften Zufälle. Man hört von einem Ereignis, einem Buch, einem Kunstwerk, das einem seit Jahren nicht untergekommen ist, und unversehens hört man am nächsten Tag wieder davon, und wieder am Tag darauf, und in der nächsten Woche von Neuem. Wann immer das passiert, kommt es einem vor, als führte das Schicksal einen kleinen Zaubertrick vor.





Großes Welt-Theater zum Geburtstag

Ich lebe zur Zeit in New York. Sogar den belesensten Amerikanern ist europäische Literatur normalerweise nicht sehr präsent, und so war ich aufrichtig überrascht, als mich vor etwa zwei Monaten ein Soziologe auf einer Party nach Stefan Zweig fragte. Es war ein ruhiger und besonnener Mann; aber als er von „Die Welt von Gestern“ sprach, wurde er aufgeregt. Das Buch sei ihm durch Zufall in die Hände gefallen, rief er, und er habe kaum glauben können, wie zeitgemäß es sei, wie bewegend. Ob ich es gelesen habe?

