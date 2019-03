Fünf Wendepunkte der Weltgeschichte seit 1949

Die Welt ist in großer Unordnung. Die Brexit-Debatte, der Indien-Pakistan-Konflikt, die Kriege im Jemen, in Syrien und der Ostukraine, Sanktionen gegen Russland und der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit zeugen davon. Nichts scheint mehr so, wie es einmal war. Doch dieser Eindruck trügt. Ein Rückblick in die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt, dass es wiederkehrend Desintegration, Krisen und große Unsicherheit gab. Besonders prägend waren fünf Zäsuren in den Jahren 1949, 1972/73, 1989/91, 2001 und 2008/09. Sie wirken bis heute nach. Die Welt sähe anders aus, wenn die Schlüsselfiguren an der Schalthebeln der Macht in diesen historischen Momenten andere Entscheidungen getroffen hätten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2019)