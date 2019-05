Die EU-Wahl ist nun Chefsache

Es war gewissermaßen die Unterwerfung des Othmar Karas: Er wisse, dass ihn viele hier kritisch sehen würden, sagte der EU-Spitzenkandidat der ÖVP beim Wahlkampfauftakt der Volkspartei in den Wiener Sofiensälen vor gut einer Woche. Weil er die Regierung von Sebastian Kurz von Brüssel aus immer wieder kritisiert habe. Und ja, er verstehe schon, dass die ÖVP gezwungen sei, Kompromisse mit der FPÖ einzugehen. Dann tat er, was bei diesem Publikum erwartungsgemäß gut ankommen sollte: Er stellte die SPÖ in Kommunismusnähe und lobte Sebastian Kurz als gestaltungswilligsten Regierungschef Europas. Und fügte hinzu: „Danke, dass du jetzt in den EU-Wahlkampf eingestiegen bist.“

