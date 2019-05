Was hat das EU-Parlament denn je für uns getan?

Wenn das EU-Parlament in Brüssel oder Straßburg wichtige Entscheidungen trifft, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf Österreich und die hier lebenden Menschen. In manchen Fällen kommen die Vorteile bei den Bürgern gut sichtbar an wie beim Ende der Roaminggebühren. Manch andere EU-Entscheidungen sind komplexer, sorgen aber wie etwa bei der DSGVO für breite Diskussionen. Doch andere EU-Vorgaben sind weniger bekannt, obwohl sie vom Internetshopper über den Fluggast bis hin zu Jungvätern Auswirkungen auf Österreich haben.



Ein Überblick über die wichtigsten Beschlüsse des EU-Parlaments in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode:

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft