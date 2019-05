„Wir müssen unser Wissen besser verteidigen“

Die Presse: Wir leben in einer Zeit, in der die Bedeutung von Wissenschaft verschärft vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Relevanz verhandelt wird. Woher kommt das?



Alexander Bogner: Eigentlich brachte diese Frage die Wissenschaft selbst vor langer Zeit auf und schlug deshalb Alarm. Ludwig Wittgenstein und Edmund Husserl beobachteten das schon sehr früh. Vor allem die Philosophie hatte ein Gespür dafür, dass durch die Professionalisierung der Kontakt zur Gesellschaft litt.



Was waren damals die Gründe für dieses Unbehagen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2019)

Meistgekauft