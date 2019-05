Die Presse: Schon der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, beschäftigte sich mit kulturellen Phänomenen, etwa in seiner Schrift „Das Unbehagen in der Kultur“. Sie wenden psychoanalytische Methoden auf moderne Fernsehserien wie „Game of Thrones“ an. Lässt sich damit ihr enormer Erfolg erklären?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2019)

Meistgekauft