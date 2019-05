Designhotels: Das routinierte Anderssein im Andaz

Die Präposition ist doch nicht tot. Und danken muss man dafür der Immobilienbranche. „Wohnen am Kaiserforum“, „Hotel zur Wiener Staatsoper“. Und jetzt „Am Belvedere“, nämlich „Andaz Vienna Am Belvedere“. Sprachkulturpessimisten glaubten, der Jugend-Sprech „Gemma Park“ wäre die Zukunft. Nein, es ist der Immobilien-Sprech. Aber was heißt dann „Gemma Belvedere“? Heißt das dann „ins Hotel Am Belvedere gehen“? Aber vor lauter Positionierung „zu“ und „am“ wäre das ohnehin wahrscheinlich an der Zielgruppe vorbeipositioniert. Viel wichtiger noch als die Lage in der Stadt ist ohnehin jene am Markt. Und da bemühen sich die meisten Sub-Brands der gigantischen Hotel-Konzerne à la Hyatt, dezidiert in einer paradoxen Disziplin: im Mainstream des „Anderssein“. Und es ist wirklich nur Zufall, dass „anders“ und „Andaz“ gleich klingen, wenn man beides in österreichischer Tonalität ausspricht.

