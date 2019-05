Cliquenbildung ist Nährboden für schulische Gewalt

Ein peinliches Gerücht über WhatsApp verbreiten, einen Schulkollegen aus der Gruppe ausschließen, ein Messer zücken – was genau ist Gewalt, und wo fängt Mobbing an? „Es ist wichtig, dass es darüber ein Mindestmaß an Konsens innerhalb einer Schule gibt“, sagt Dagmar Strohmeier von der Fachhochschule (FH) Oberösterreich. „Sonst sind die Pädagogen in der Intervention inkonsistent, und das merken die Schüler. Dann heißt es, ja, das ist wieder nur der sensible Reli-Lehrer, dem gegenüber steht der toughe Sportlehrer.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2019)

Meistgekauft