Thomas Henzinger: „Ganz am Anfang habe ich nicht gut geschlafen“

Die Presse: Nach zehn Jahren hat sich das Institute of Science and Technology (IST) Austria international einen guten Ruf erarbeitet. Wie haben Sie es zu Beginn geschafft, die ersten Professoren anzuwerben – war es das Geld?



Thomas Henzinger: Es war in keinem Fall primär das Geld. Man muss natürlich adäquate Bedingungen bezüglich der Infrastruktur und der ganzen Arbeitsumgebung schaffen. Aber letztendlich war, vor allem am Anfang, der ausschlaggebende Grund für jemanden hierherzukommen, einfach beim Aufbau von etwas vollkommen Neuem und Einmaligem dabei zu sein. Nicht viele Spitzenwissenschaftler wollen das, die meisten gehen lieber an eine Institution mit etabliertem Namen und Reputation. Aber es gab ein paar wenige, und wir haben sie zum Glück gefunden, das gab uns sofortige Sichtbarkeit in ihren jeweiligen Wissensgebieten.



Aber es war damals ja noch gar nicht klar, ob das IST etwas Einmaliges werden würde . . .

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft