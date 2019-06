Anno 1956 erhielt erstmals ein Dokumentarfilm die Goldene Palme in Cannes, im Jahr darauf folgte ein Oscar, und nicht nur bei den Juroren, auch im Publikum hinterließ tiefen Eindruck, was der Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau präsentierte: „Le Monde du silence“. Die Bilder aus dem Mittelmeer rissen mit, der Titel des Werks führte allerdings in die Irre: Das Meer ist keine Welt der Ruhe, im Meer herrscht Lärm, schon von der Natur her, und dann kam der Mensch, mit Schiffen, mit Waffen, mit Instrumenten zum Vermessen und Explorieren, zuletzt mit Windparks und Geräten zum Schutz mancher Meeresbewohner: Lautsprechern, die Delfine und Robben von Fischnetzen fernhalten sollen.

