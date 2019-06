Als die Wiener das gute Brot entdeckten

Es war damals eine kleine Sensation in der ebenso kleinen Naglergasse. In der schmalen Seitengasse in der Wiener Innenstadt bildete sich vor einem kleinen Geschäft eine Schlange aus geduldig wartenden Menschen. Hier gab es kein Schnäppchen, keine technologische Neuheit und auch keine Autogrammstunde mit irgendwelchen Starlets. Es wurde Brot verkauft. Genau genommen: teures, aber gutes Brot.



Darauf dürfte die Stadt gewartet haben. Vor knapp zehn Jahren, nämlich im November 2009, hat der gelernte Fleischhauer und Lebensmitteltechnologe Josef Weghaupt die Bäckerei Joseph Brot gegründet. Gebacken wird seit Anbeginn im Waldviertel, verkauft wird das Brot allen voran in Wien, anfangs nur an die Gastronomie und auf Märkten. 2011 hat er dann die erste Filiale in der Wiener Innenstadt eröffnet. Bis dahin konnte sich Weghaupt kein Gehalt ausbezahlen.

