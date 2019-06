Am Sonntag ist alles ein bisschen anders

In den Prater muss man am Sonntag gehen“, schreibt Theodor Herzl 1899 in einem seiner Feuilletons, und zwar nicht im Frühling, wenn die eleganten und reichen Leute mit ihren Kutschen die Hauptallee auf und ab fahren, sondern im Juli. Denn da wird die Sehnsucht übermächtig, die heiße und staubige Stadt, die wie erschöpft in der steinernen Stille daliegt, zu verlassen. Wohnt man wie Herzl in Döbling, nimmt man natürlich die Stadtbahn am Bahnhof Heiligenstadt. Dort sitzt an der Haltestelle ein junges Mädchen und verkauft mit sichtlicher Wehmut die Fahrkarten an die Beneidenswerten, die jetzt ins Grüne fahren können. Der Reisende schämt sich beinahe seines Glücks, wenn er das arme Ding in trübseliger Gefangenschaft sitzen sieht. Man kann am Bahnhof, während man wartet, die Liebespaare beobachten oder mürrische alte Eheleute, schreibt Herzl, nicht erwähnt er, dass wahrscheinlich auch er beobachtet wird, er ist als Journalist der „Neuen Freien Presse“ bekannt und beliebt, und schon wegen seines Bartes, den er trägt wie ein assyrischer König, unverkennbar.

