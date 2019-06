Auferstanden aus der Hypo-Asche

Es gab eine Zeit, da hat man im kleinen Bundesland im Süden groß gedacht. Ganz groß. Die kleine Landesbank des kleinen Landes hat plötzlich den halben Balkan (samt dessen Mafia) finanziert. In der kleinen Landeshauptstadt stand plötzlich ein Fußballstadion, in das jeder dritte Einwohner hineingepasst hätte, wenn er denn zu Spielen des örtlichen Zweitligaklubs gegangen wäre. Für inhaltslose Scheingutachten mit ein paar Seiten hat die Landeskasse – trotz Patriotenrabatts – Millionen locker gemacht. Und selbst das Ausmaß an Korruption (Stichwort: fünf bis zehn Prozent für die Partei als „part of the game“) war nicht nur für österreichische Verhältnisse außergewöhnlich.

