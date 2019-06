Trümpfe auf dem Spielermarkt

Wieder einmal war Salzburg die Nummer eins im österreichischen Fußball. Den Weg an die Spitze haben ohne Frage Red-Bull-Millionen geebnet, die Vision dahinter repräsentiert die Nachwuchsakademie in Liefering. Im September 2014 eröffnet, haben hier 400 Talente aus Fußball und Eishockey ihre sportliche Heimat gefunden, nicht umsonst machen auf dem Bundesliga-Rasen längst hungrige Debütanten statt ausrangierter Altstars von sich reden. Vierzehn Jahre nach dem Einstieg in Salzburg ist Red Bull auch im österreichischen Nationalteam angekommen: In den Länderspielen gegen Slowenien und Nordmazedonien kamen mit Stefan Lainer, Martin Hinteregger, Andreas Ulmer, Stefan Ilsanker, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Valentino Lazaro und Marcel Sabitzer jeweils acht aktuelle bzw. ehemalige Salzburg-Profis zum Einsatz.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2019)

Meistgekauft