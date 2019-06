Scaramucci: „Natürlich wird Trump wieder gewinnen“

Herr Scaramucci, Sie waren für den heutigen US-Präsidenten tätig. Erklären Sie uns das Phänomen Donald Trump.



Anthony Scaramucci: Sein Aufstieg erklärt sich unter anderem durch eine große Unzufriedenheit in der Wählerschaft. 40 bis 50 Prozent hatten – und haben – genug vom Establishment. Viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft fühlen sich vom sozialen Progressivismus, der in vergangenen Dekaden die Überhand gewonnen hat, benachteiligt. Man kann Donald Trump für viele Dinge kritisieren, aber ich glaube fest daran, dass immer der richtige Politiker zum richtigen Zeitpunkt Präsident ist. Das war 2008 bei Obama nicht anders.



Inwiefern?



Damals hatten die Leute genug von der Bush-Ära und seinen Kriegen, und die Finanzkrise machte der Bevölkerung zu schaffen. Also wählten die Leute Obama, der im Prinzip das Gegenteil von Bush darstellte. Wenn die Menschen unzufrieden sind, stimmen sie eben für etwas Neues. Das ist doch nichts Schlechtes.

