Prothesen aus dem Labor der Gedankenleser

Drei Jahre und drei Monate haben Neurotechniker in Graz und Heidelberg an der neuen individuell gedankengesteuerten Neuroprothese getüftelt. Die ersten Prototypen werden derzeit von neun querschnittgelähmten Probanden in Österreich und Deutschland bei sich zu Hause getestet. Mit der Prothese können sie ihre Hände, die durch Rückenmarksverletzungen bewegungsunfähig sind, wieder nutzen, um alltägliche Gegenstände zu greifen. Voraussetzung ist eine Restfunktion im Ellenbogen.

