Stilles Sterben am Aralsee

Wosroschdenija – Wiedergeburt – hieß eine Insel im Aralsee, die so entlegen war, dass die Rote Armee dort seit den 1930er-Jahren mit Biowaffen experimentierte, Anthrax, Pocken, Pest, wer weiß, was noch. Aber seit den 1960er-Jahren rückten die Ufer des Sees immer näher, 2002 wurde die Insel zur Halbinsel. Und die Sorge stieg, dass das tückische Erbe sich verbreiten – es gab Gerüchte über menschliche Opfer und Tausende verendete Saiga-Antilopen – oder in die Hände von Terroristen fallen könnte. 1988 hatte die Sowjetunion tonnenweise Anthrax verscharrt, dann war sie zusammengebrochen, nun wurden Reste geborgen, vom regionalen Nachfolgestaat Usbekistan, im Hintergrund standen die USA.

