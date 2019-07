Der verleugnete russische Atomunfall

Geringe Mengen Ruthenium-106 in der Luft über Österreich nachgewiesen“: Diesen Titel trug am 3. Oktober 2017 eine Meldung der Austria Presse Agentur. Sie regte niemanden besonders auf – Auswirkungen auf Bevölkerung und Umwelt seien auszuschließen, hieß es gleich aus dem Umweltministerium –, vielleicht auch, weil das Element Ruthenium deutlich weniger berühmt bzw. berüchtigt ist als Jod, Cäsium oder Uran.



Immerhin wurde im Herbst 2017 in vielen Ländern Europas, aber auch auf der arabischen Halbinsel eine Wolke mit radioaktivem Ruthenium-106 gemessen, mit Aktivitäten bis zu 176 Millibecquerel pro Quadratmeter Luft. (Becquerel ist eine Einheit für die Anzahl radioaktiver Zerfälle pro Sekunde, egal welche Atome zerfallen.) Das ist wirklich nicht viel, nach Tschernobyl wurden in Österreich in der Luft bis zu 10 Becquerel pro Quadratmeter gemessen, also fast 60 Mal so viel.

