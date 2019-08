Das Wandern der Wale

Vor 42,6 Millionen Jahren war dort, wo heute eine Wüste an der Küste Perus ist, die Media Luna, das Meer. Und einer seiner Bewohner hat sich als Fossil erhalten, von Kopf bis Schwanz vier Meter lang. Er hatte behufte Finger und Zehen und andere Merkmale eines Lebens an Land, war aber im Wasser zu Hause, davon zeugen Schwimmhäute zwischen Fingern und Zehen: Er war der erste Wal an der Westküste Amerikas, deshalb taufte sein Entdecker, Olivier Lambert (Brüssel), ihn Peregocetus pacificus, den „wandernden Wal, der den Pazifik erreichte“ (Current Biology, 4. 4.).



Der erste Wal war er nicht, der hieß Indohydes und sah aus wie eine Mischung zwischen Schwein und Fuchs, er streifte vor 48 Millionen Jahren an Küsten des heutigen Kaschmir herum – das hatte Küsten –, irgendwann stieg er endgültig ins Wasser. Was ihn trieb oder lockte, ist so unklar wie bei jenen Fischen, die vor 380 Millionen Jahren den Gegenweg eingeschlagen hatten, ans Land stiegen und dort die Wirbeltiere etablierten: Vielleicht ging es um Flucht vor Räubern, vielleicht um Aussicht auf Beute, vielleicht um beides.

