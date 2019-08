Weit gereister Krebs

Das älteste Lebewesen der Tierwelt ist zugleich eines der spukhaftesten, es entstand vor etwa 6000 Jahren in Ostasien und ist heute über die ganze Erde verbreitet: Es heißt TVT, transmissibler venerischer Tumor, oder auch Sticker-Syndrom, und ist ein Krebs, der von einem Hund an den nächsten weitergereicht wird, beim Sex. Dass das möglich ist, zeigte 1876 der russische Tierarzt Mstislav Novinski, er rieb Zellen eines befallenen Tiers in die Genitalien von unbefallenen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2019)

Meistgekauft