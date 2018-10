Anwalt will Verbot der Sterbehilfe zu Fall bringen

Wien. Der Fall jenes Burgenländers, der sich wegen einer unheilbaren Krankheit das Leben nehmen will, zieht weitere Kreise. Nachdem „Die Presse“ über ihn berichtet hat, meldet sich der Wiener Rechtsanwalt Wolfram Proksch zu Wort, der das Verbot der „Mitwirkung am Selbstmord“ genauso ablehnt wie der sterbewillige Burgenländer. Er will die Bestimmung noch heuer beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) anfechten, sagt Proksch zur „Presse“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)