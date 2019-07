Höchstgericht nimmt Stammzellentherapie in Schutz

Wien. Seine Patienten litten an Morbus Parkinson, Multipler Sklerose, diversen Formen von Muskelschwund und Lähmungen, an traumatischen Rückenmarksverletzungen; auch Menschen mit psychiatrischen Beeinträchtigungen wie Autismus oder mit Makuladegeneration an beiden Augen kamen zu dem Chirurgen. Was alle 88 behördlich festgestellten Fälle verband: Mit schulmedizinischen Mitteln war den Patienten von Jung bis Alt nicht mehr zu helfen, und der Arzt behandelte sie stattdessen mit Stammzellentherapie. Weil diese Methode jedoch in diesen Fällen noch nicht etabliert ist, wurde der Arzt bestraft; am Ende hatte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) zu klären, ob derartige Heilversuche erlaubt sind oder nicht.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2019)

Jetzt zum Rechtspanorama-Newsletter anmelden Behalten Sie den Überblick über Gesetzesänderungen und aktuelle Urteile, die auch Sie betreffen können. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft