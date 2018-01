Geisterradlerin doch allein schuld an Frontalcrash auf Ringradweg

Erst mehr als vier Jahre, nachdem er in eine Kollision mit einer Geisterfahrerin auf zwei Rädern verwickelt war, hat ein Wiener Radfahrer Gewissheit: Seine Unfallgegnerin ist allein schuld an dem Crash, er muss ihr weder Schadenersatz zahlen noch auch nur für einen Teil des von ihr angestrengten Prozesses zahlen. Doch dieser Ausgang war so ähnlich knapp, wie die beiden Entgegenkommenden bei einem günstigeren Verlauf hätten aneinander vorbeifahren können.