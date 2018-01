Rechtsbereinigung: Parallelgesetze schaffen Mehraufwand

Wien. Ein legistisches Mega-Projekt der neuen Regierung ist die angestrebte Neukodifizierung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) in verschiedenen „Büchern“. Sachgebiete, die systematisch zusammengehören, sollen in einem einzigen Materiengesetz abschließend geregelt werden. So soll das Pflege- und Arbeitslosenversicherungsrecht in das ASVG eingebettet werden. Trägt man sich mit dem Gedanken einer Kodifikation des Sozialrechts, läge es näher, zunächst die weitgehend parallelen Gesetze des heutigen Sozialversicherungsrechts zu durchforsten und in einem einzigen übersichtlichen Sozialgesetzbuch zusammenzufassen. Es geht nicht darum, bestehende Gesetze pauschal aufzuheben, sondern die Rechtslage insgesamt zu vereinfachen: um eine inhaltliche Rechtsbereinigung.