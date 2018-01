Wenn der Konsument wegschaut

Wien. „Alle wissen es, was es bedeutet, wenn Sie zu H&M gehen und um zehn Euro eine Jeans kaufen“, meinte Martin Spitzer, Professor am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der WU Wien. Und doch würden es die Leute tun. „Wir haben eine Fair-Trade-Linie. Das ist die, die sich bei uns am schlechtesten verkauft“, erzählte Werner Blohmann, Geschäftsführer des österreichischen Frottierwarenherstellers Vossen. Doch warum sind viele nicht bereit, mehr für fair produzierte Waren zu bezahlen, und inwieweit können die Produktionsbedingungen in Dritte-Welt-Ländern ein Fall für europäische Gerichte oder den Gesetzgeber werden? Fragen, denen beim letztwöchigen Rechtspanorama auf der WU nachgegangen wurde.

Nach Ereignissen wie dem Einsturz einer desolaten Textilfabrik in Bangladesch mit mehr als 1100 Todesopfern oder einem Unglück mit mehr als 300 Toten in Pakistan versuchen Angehörige, vor deutschen Gerichten zu Schadenersatz zu kommen. Sie stützen sich darauf, dass die Fabriken zu einem Großteil für deutsche Firmen produziert haben. Auch wenn für Unternehmen wie Kik deswegen Zahlungen drohen, müsse sich das nicht unbedingt negativ auf das Image einer Firma auswirken, erklärte Peter Gruber, Assistent am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der WU Wien. „Das Jahr nach den 300 Toten war das erfolgreichste Geschäftsjahr für Kik“, erzählte er.

Mehr Transparenz nötig

Wobei es gar nicht so einfach ist, herauszufinden, welches Produkt unter welchen Arbeitsbedingungen produziert wurde. „Die Lieferanten haben wieder Lieferanten“, sagte Tina Wakolbinger, Expertin für die Organisation von Lieferketten und Professorin am Institut für Transportwirtschaft und Logistik der WU. „Hier muss Transparenz geschaffen werden“, forderte sie. Und es seien standardisierte Regeln dafür nötig.

Eine große Nummer im Außenhandel ist die EU. Ist sie bemüht, Arbeitsbedingungen in der Dritten Welt zu zu verbessern? „Man hat drei Spieler, die unterschiedliche Dinge wollen: die Kommission, das Parlament und den Rat“, meinte Jörg Leichtfried. Der SPÖ-Abgeordnete und frühere Minister hat das Feilschen weiland als EU-Abgeordnete live miterlebt. Er erinnerte an Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Kolumbien: Das EU-Parlament hat darauf gedrängt, ein Sozialkapitel in die Verträge aufzunehmen. Denn in Kolumbien habe es eine hohe Mordrate an Gewerkschaftern gegeben, eine korrupte Regierung habe Personalvertreter drangsaliert.

Daher, so Leichtfried, habe man in den Vertrag eine Klausel einfügen wollen, nach der das Abkommen ausgesetzt wird, wenn die inzwischen neue Regierung nicht für Ordnung sorgt. Der kolumbianischen Regierung sei die Klausel sogar recht gewesen, damit sie ein Druckmittel hat, geordnete Verhältnisse zu schaffen. „Aber wer war der größte Gegner? Es war die Europäische Kommission, die nicht wollte, dass Handelsverträge etwas anderes manifestieren als den freien Handel“, betonte Leichtfried.

Unternehmer Blohmann war die Debatte zum Thema zu schwarz-weiß. „Es ist in der Branche nicht alles in Ordnung. Es ist aber auch nicht so schlecht, wie es oft dargestellt wird“, sagte er. Und es gebe Firmen mit guten Beispielen. „Aber es müsste jeder Konsument etwas beitragen, dass solche Dinge wie Menschenrechte besser durchgesetzt werden können“, meinte Blohmann. Denn Konsumenten hätten große Macht. So sei etwa der Pelz, einst Statussymbol, heute zurückgedrängt worden.

Recht auf Unversehrtheit

Gruber erklärte, dass alle Kunden bestimmten Budgetrestriktionen unterworfen sind und nur bis zu einem gewissen Grad mehr für fair produzierte Produkte zahlen können. Spitzer meinte, dass man bezüglich der Transparenzpflichten den Gesetzgeber in die Pflicht nehmen könne. Frankreich hat, wie Gruber erläuterte, etwa bereits ein Gesetz, das für seine Unternehmen strikte Regeln bezüglich der Lieferkette aufstellt. Es gehe nicht darum, in den Produktionsländern wie in Europa eine 37,5-Stunden-Woche einzuführen, meinte Spitzer. Aber darum, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf gewerkschaftliche Organisation gesichert sei.

Mehrere angefragte Firmen, die in Billiglohnländern produzieren, wollten keinen Vertreter zur Debatte auf die WU schicken, einige reagierten auf Anfragen gar nicht.

„PRESSE“-DISKUSSIONEN Rechtspanorama. Das „Rechtspanorama an der WU“ ist eine Diskussionsreihe, die von der Wirtschaftsuniversität Wien und der „Presse“ gemeinsam veranstaltet wird. Heute, Montag, findet das nächste „Rechtspanorama am Juridicum“ statt, das „Die Presse“ zusammen mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien organisiert. Thema: #MeToo: Wie hilft das Recht?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)