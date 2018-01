Wenn der Konsument wegschaut

Wien. „Alle wissen es, was es bedeutet, wenn Sie zu H&M gehen und um zehn Euro eine Jeans kaufen“, meinte Martin Spitzer, Professor am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der WU Wien. Und doch würden es die Leute tun. „Wir haben eine Fair-Trade-Linie. Das ist die, die sich bei uns am schlechtesten verkauft“, erzählte Werner Blohmann, Geschäftsführer des österreichischen Frottierwarenherstellers Vossen. Doch warum sind viele nicht bereit, mehr für fair produzierte Waren zu bezahlen, und inwieweit können die Produktionsbedingungen in Dritte-Welt-Ländern ein Fall für europäische Gerichte oder den Gesetzgeber werden? Fragen, denen beim letztwöchigen Rechtspanorama auf der WU nachgegangen wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)