Moot Court: Etappensieg für Uni Wien in Zypern

Das Team der Universität Wien für den Jessup Moot Court hat die European Friendly Rounds in Zypern gut genutzt: Es holte sich sowohl den Sieg im Finale gegen das Team der Universität Lissabon als auch den ersten Platz in der Wertung der Gesamtpunkte aller 17 angetretenen Teams. Außerdem gewann Carla Szyszkowitz den ersten Platz als "Best Oralist", ihr Kollege Markus Stemeseder kam auf den zweiten Platz. Die beiden Applicants Stefan Holzer und Marta Banožić belegten die Ränge 7 und 8.

Beim European Friendly handelt es sich um Vorbereitungsrunden für die Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, den ältesten und größten internationalen Wettbewerb dieser Art, der heuer vom 1. bis 7. April in Washington stattfindet. Die Teilnehmer treten in einer fiktiven völkerrechtlichen Auseinandersetzung gegeneinander an. Die Universität Wien/Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehungen wird heuer durch Marta Banožić, Stefan Holzer, Carla Szyszkowitz und Markus Stemeseder vertreten. Betreut wird das Team von Céline Braumann und Ralph Janik.

