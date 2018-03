Strafverteidiger lehnen Kürzungen im Justizbudget ab

Graz/Wien. Die heimischen Strafverteidiger, die sich am

vergangenen Wochenende zum 16. StrafverteidigerInnentag in Graz

getroffen haben, sprechen sich gegen Budgetkürzungen im

Justizbereich aus. "Es ist schlicht unmöglich, Strafverfahren mit

weniger Personal rascher abzuwickeln", bekräftigte Manfred Ainedter,

der Präsident der Vereinigung Österreichischer

StrafverteidigerInnen, am Montag.

Ainedter erinnerte im Gespräch mit der APA an das

Regierungsprogramm, in dem sich die Politik zu dringend

erforderlichen Verfahrensbeschleunigungen bekannt hätte.

Kolportierte Sparpläne würden das konterkarieren. "Wenn man sich

vergegenwärtigt, dass die Dauer von Strafverfahren wirksam

beschränkt werden soll, ist es ganz einfach nicht zulässig, beim

Personal den Rotstift anzusetzen", sagte Ainedter.

Gegen Strafverschärfungen

In weiteren Beschlüssen macht sich die Vereinigung für die

flächendeckende Verwendung des elektronischen Aktes und die

elektronische Akteneinsicht stark. Dagegen werden geplante

Strafverschärfungen bei Sexual- und Gewaltdelikten, mit der derzeit

eine Taskforce unter Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP)

befasst ist, abgelehnt. "Wir finden, dass die derzeitigen Regelungen

ausreichend sind", betonte Ainedter. Die Opferrechte sollten

demgegenüber gestärkt werden - allerdings außerhalb des

Strafverfahrens. Deren Stellung im Strafverfahren habe man mit den

jüngsten Novellen hinreichend abgesichert: "Wir haben ein

Täter-Schuld-Strafrecht, aber kein Opfer-Strafrecht."

Neu ist die Forderung der Verteidiger, dass bei der

Strafbemessung eine massive mediale Vorverurteilung - etwa bei

Verletzung der Unschuldsvermutung - als besonderer Milderungsgrund

berücksichtigt werden soll. Gestützt auf ein Erkenntnis des

Deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) verlangen die Strafverteidiger

eine entsprechende gesetzliche Umsetzung.

Talar soll Pflicht werden

Was ihr äußeres Erscheinungsbild betrifft, wollen sich die

Verteidiger eine Selbstbeschränkung auferlegen. Nicht nur in

Schwur-, sondern auch in Schöffenverhandlungen soll in Zukunft

verpflichtend ein Talar getragen werden. "Wir sind übereingekommen,

einer dahin gehenden Empfehlung des Präsidentenrats der

Anwaltskammer Folge zu leisten", berichtete Ainedter. Ausgangspunkt

dieser Entscheidung dürfte ein Verteidiger im laufenden

Buwog-Verfahren gegen Karl-Heinz Grasser und andere Angeklagte sein,

der mit seiner Vorliebe für schrille Outfits für Diskussionen in der

Anwaltschaft sorgt. In Juristenkreisen wird über die über

vorgeblichen "modischen Entgleisungen" des Kollegen die Nase

gerümpft. Für einige sind die auffallenden Sakkos des Verteidigers

mit dem Ansehen des Berufsstands nicht vereinbar.

((APA))