Schlechte Zeiten für junge Juristen

Wien. Offiziell will das Justizministerium nicht zu dem heiklen Thema Stellung nehmen. Doch im Hintergrund laufen die Überlegungen der Bundesregierung, das Gerichtsjahr für Jungjuristen wieder zu kürzen und so Geld zu sparen. Das „Jahr“ soll künftig nur noch fünf statt sieben Monate dauern. Aber was brächte das an Einsparungen, und welche Folgen hätte die Maßnahme für junge Juristen?

