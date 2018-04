Gehört das Wachstum in die Verfassung?

Wien. „Wirtschaftsstandort im Recht?“ Unter diesem Titel steht ein „Rechtspanorama am Juridicum“, das heute Abend stattfindet. Die türkis-blaue Koalition will ja das Wirtschaftswachstum als ein weiteres Staatsziel in der Verfassung festschreiben. Die Frage ist nur, ob der Wirtschaftsstandort einer solchen (unkonkreten) Absicherung bedarf oder ob andere rechtliche Maßnahmen zielführender wären.

An der von der Uni Wien und der „Presse“ veranstalteten Diskussion nehmen teil: Ökobüro-Geschäftsführer Thomas Alge, die Professoren Sabine Kirchmayr-Schliesselberger (Finanzrecht), Michael Potacs (Verwaltungsrecht) und Friedrich Rüffler (Unternehmensrecht) sowie die Ein-Personen-Unternehmerin Lisa Schmidt. Ab 18 Uhr im Dachgeschoß des Wiener Juridicums. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2018)